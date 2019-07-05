Моряки Тихоокеанского флота почтили память погибших на глубоководном аппарате подводников

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-05T10:49:23+03:00

В главной базе подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России в Вилючинске (Камчатский край) прошла траурная церемония в память об офицерах, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море Фото: Минобороны РФ

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В главной базе подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России в Вилючинске (Камчатский край) прошла траурная церемония в память об офицерах, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Трое из погибших офицеров - капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев и капитан-лейтенант Михаил Дубков - в разное время проходили службу в подводных силах на Тихом океане. В память о погибших моряках в полдень по местному времени на подводных крейсерах Тихоокеанского флота были приспущены флаги и даны звуковые сигналы корабельным тифоном.

У памятника погибшим морякам-подводникам состоялся митинг, в котором приняли участие командный состав и военнослужащие Тихоокеанского флота, представители администрации города, ветераны, и жители города. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы к монументу.

В бухте Крашенникова временно исполняющий обязанности командующего Подводными силами ТОФ капитан 1 ранга Алексей Сысуев совместно с главой Вилючинского городского округа Виталием Ланиным и архиепископом Петропавловским и Камчатским Феодором возложили на воду венок и цветы в память о погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU