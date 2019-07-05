2019-07-05T11:21:32+03:00
Общество

Иностранцев-преступников поставят на учет в России

Контролировать их могут несколько лет после отбытия наказания
Елена АКИМОВА
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Иностранцев, совершивших преступление в РФ, предлагают отслеживать и после освобождения из тюрьмыИностранцев, совершивших преступление в РФ, предлагают отслеживать и после освобождения из тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Иностранцев, совершивших преступление в России, предлагают контролировать в течении нескольких лет после их освобождения из тюрьмы.

Такие рекомендации были сформулированы в рамках правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Проработать вопрос рекомендовано ФСИН и заняться этим ведомству нужно до 1 сентября.

Эксперты отмечают, что это хорошая мера, не помешало бы еще отслеживать иностранцев, которые отбывали наказание за рубежом, а потом прибыли в РФ.

- Конечно таких людей нужно контролировать, ведь иностранцы отбывают у нас наказания не только за нарушение миграционного режима, но и по тяжким статьям. Людей нужно не только отслеживать, но и помогать им социализироваться, найти достойную работу после освобождения, чтобы человек не решился на повторное преступление. Здесь должна быть программа, пул государственных и коммерческих структур, которые будут помогать бывшим зэкам, - комментирует ФАН правозащитник Александр Ионов.

Во ФСИН пока не комментируют данную инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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