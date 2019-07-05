Столетняя британка назвала своим секретом долголетия сосиски в тесте

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-05T11:54:04+03:00

Долгожительница уверяет, что дожить до столь преклонного возраста ей помогло любимое блюдо — сосиски в тесте. Фото: YouTube

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Столетняя британка по имени Мэри Эмерсон раскрыла свой секрет долголетия. Старушка верит, что дожить до столь преклонного возраста ей помогло ее любимое блюдо — сосиски в тесте. Женщина призналась, что всю жизнь очень любила запекать сосиски, с удовольствием ела из сама и угощала всю семью.

«Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога. Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет», - цитирует британку газета «Известия».

Пожилая женщина проживает в городе Станстед в Великобритании. Несколько лет назад она потеряла мужа, а позже сестру. Однако нашла в себе силы жить дальше для своих детей и внуков.

Дочь Эмерсон Кэти признается, что ее мать очень самостоятельный и самодостаточный человек. А кроме того — отменный кулинар. По мнению Кэти, эти качества очень помогают ее матери в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU