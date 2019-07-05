2019-07-05T12:11:56+03:00
Происшествия

ФСБ ходатайствует об аресте россиянина, задержанного по подозрению в госизмене

Рассмотрение этого прошения пройдет в Лефортовском суде Москвы 5 июля в 15:00 по московскому времени
Александр ДЖУМАЕВ
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О задержании Александра Воробьева по подозрению в госизмене стало известно 5 июляО задержании Александра Воробьева по подозрению в госизмене стало известно 5 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) ходатайствует об аресте гражданина России Александра Воробьева, задержанного ранее по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда столицы.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрено Лефортовским судом в 15:00 мск в пятницу", - заявили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, о задержании Александра Воробьева стало известно в пятницу, 5 июля. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В ФСБ также сообщили, что в настоящий момент сотрудники ведомства проводят следственные действия. О других подробностях случившегося пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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