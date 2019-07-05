2019-07-05T12:20:55+03:00
Политика

В Совфеде объяснили реакцию Путина на замечание о Минских договоренностях

Сенатор Сергей Цеков отметил, что возложить ответственность за выполнение соглашений нужно на Запад
Елена АКИМОВА
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В Совфеде поддержали Путина, что нельзя перекладывать все обязательства по Минским соглашениям на РоссиюВ Совфеде поддержали Путина, что нельзя перекладывать все обязательства по Минским соглашениям на РоссиюФото: REUTERS
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Владимир Путин во время визита в Италию от метил, что «нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же минских соглашений». Речь идет о тех моментах, которые никак не зависят от нашей страны и представляют внутренние дела Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что требования нужно адресовать Западу, так как кураторы имеют прямое влияние на Киев.

-Не понятно почему Запад не выставляет никаких требований к самой Украине. С таким же успехом мы можем призывать Запад исполнять договоренности, заключенные в Минске в 2014 году. Если будет влияние, то мир на Донбассе может наступить за неделю. Выгоден ли мир самой Украине», - комментирует Цеков ФАН.

Сенатор надеется, что с приходом новой власти у Украины появился шанс на мир, если президент Зеленский захочет услышать народ.

Ранее Путин прокомментировал призывы к соблюдению Москвой положений Минских соглашений. Российский лидер заявил, что данные соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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