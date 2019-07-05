Получить наследство в России стало проще

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-05T12:34:30+03:00

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В России с 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития, согласно которому порядок нотариального ведения наследственных дел стал проще. Теперь нотариусы сами могут запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости о документах на завещанное имущество. Раньше такое право было только у правообладателей.

- Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав, — сказала замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Получать документы и запрашивать их нотариусы могут в удобном для них варианте: бумажном или электронном виде.

Напомним, что вступить в наследство можно не только находясь в России, но и за границей. Однако есть ошибки, которые допускают правообладатели. “КП” рассказывала, что нужно сделать, чтобы государство не отобрало ваше наследство.

ИСТОЧНИК KP.RU