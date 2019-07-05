2019-07-05T12:48:09+03:00
Политика

Песков: в ходе встречи Путина с Папой Римским вопрос визита понтифика в РФ не обсуждался

Представитель Кремля заявил, что переговоры между российским лидером и понтификом носили концептуальный характер
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Вопрос визита Папы Римского Франциска в ходе беседы понтифика с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что беседа Путина и понтифика носила "концептуальный характер", причем на ее повестке фигурировало большое число тем. "Тема визит в Россию папы не затрагивалась", - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в ходе визита президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили вооруженный конфликт в Сирии и тему сохранности христианских святынь в этой стране. "Да, Сирия обсуждалась и сохранность христианских святынь обсуждалась в Сирии обсуждалась", - приводит ТАСС слова Пескова.

Встреча Владимира Путина с Папой Римским состоялась в ходе визита российского лидера в Италию. В рамках этой поездки Путин также встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и бывшим главой правительства страны Сильвио Берлускони

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ИСТОЧНИК KP.RU

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