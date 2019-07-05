Песков: в ходе встречи Путина с Папой Римским вопрос визита понтифика в РФ не обсуждался
Вопрос визита Папы Римского Франциска в ходе беседы понтифика с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что беседа Путина и понтифика носила "концептуальный характер", причем на ее повестке фигурировало большое число тем. "Тема визит в Россию папы не затрагивалась", - сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что в ходе визита президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили вооруженный конфликт в Сирии и тему сохранности христианских святынь в этой стране. "Да, Сирия обсуждалась и сохранность христианских святынь обсуждалась в Сирии обсуждалась", - приводит ТАСС слова Пескова.
Встреча Владимира Путина с Папой Римским состоялась в ходе визита российского лидера в Италию. В рамках этой поездки Путин также встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и бывшим главой правительства страны Сильвио Берлускони
Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU