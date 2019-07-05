2019-07-05T13:06:45+03:00
Происшествия

Член МОК прокомментировал сообщения о подкупе при выборе столицы ОИ-2016

Сергей Бубка заявил, что подобных предложений не поступало
Елена АКИМОВА
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Члены МОК опровергают обвинения в подкупе со стороны властей Рио-де-ЖанейроЧлены МОК опровергают обвинения в подкупе со стороны властей Рио-де-ЖанейроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Международном олимпийском комитете (МОК) активно обсуждают ситуацию, которая сложилась после заявления экс-губернатора Рио-де-Жанейро. Политик заявил, что олимпиада 2016 года прошла в данной стране не случайно – все решилось за деньги.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка уверен, что это наговоры и пустые обвинения. Он отметил, что лично его не подкупали при рассмотрении Рио-де-Жанейро в качестве столицы Олимпийских игр 2016 года.

- Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию, — написал Бубка в своем Twitter.

В обвинениях Сержиу Кабрала указывается, что преступление было совершено еще в 2009 году, когда решалась судьба игра 2016 года. Деньги получили сразу несколько участников МОК. Посредником сделки выступил руководитель Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак. Среди тех, кто получил деньги, а таковых десять человек, были указаны фамилии Бубки и российского олимпийца Александра Попова. Общая сумма выплат составила около двух миллионов долларов, сообщает телеканал «360».

В 2018 году аналогичные обвинения выдвигались против 27 членов МОК. Их обвиняли в получении взяток при выборе Пхенчхана олимпийской столицей - 2018. Одним из главных организаторов этого сговора называют сына бывшего президента Международной федерации легкоатлетических федераций (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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