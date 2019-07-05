2019-07-05T13:12:19+03:00
Общество

В Кремле отреагировали на обвинения российского члена МАК во взяточничестве

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что подкупил комиссию для проведения ОИ-2016 в Рио
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Кремле отреагировали на обвинения российского члена МАК во взяточничествеВ Кремле отреагировали на обвинения российского члена МАК во взяточничествеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро заявил, что подкупил членов МОК, чтобы столицей Олимпийский игр 2016 года стал Рио. По его словам, взятку получили девять членов комитета. В суде чиновник указал на российского четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и Виталия Бубка украинского олимпийского чемпиона. Сообщается, что на подкуп он потратил около двух миллионов долларов.

На эти обвинения уже отреагировали российском правительстве.

- Это достаточно серьезное обвинение. МОК начнет соответствующее расследование. Пока преждевременно о чем-то говорить, кроме того, что подобные обвинения должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными, - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Виталий Бубка в социальных сетях уже написал, что не принимал ни от кого деньги. Более того он уже попросил своего адвоката связаться с господином Кабралом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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