Названы самые популярные направления у европейских туристов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-05T13:16:49+03:00

Чаще всего европейцы проводят отпуск в Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего отдыхающие остаются в Евросоюзе

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Составлен рейтинг стран, которые чаще всего выбирают европейские туристы. В результате исследования оказалось, что 90% путешественников предпочитают не покидать пределы Евросоюза даже в период отпуска.

Самым популярным направлением отдыха у европейцев стала Испания. Сюда предпочитают ездить порядка 21% опрошенных. Следующими по популярности у отдыхающих оказались Италия и Франция. За каждую из этих стран проголосовали по 12% респондентов, передает телеканал «360».

Самым популярным внешним направлением для европейцев оказались Соединенные Штаты Америки. За эту страну проголосовали 2,3% опрошенных. При этом средняя продолжительность поездки на другой континент составила 13 дней.

Еще одним популярным направлением вне Евросоюза оказалась Турция. Как правило, туристы приезжают сюда на десять дней.

А вот экзотические страны европейцы посещают совсем редко. Например, в Таиланд ездят только 0,8% отдыхающих. Однако отдых здесь самый продолжительный — в среднем 22 дня, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU