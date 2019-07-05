Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-05T13:48:03+03:00

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В пятницу, 5 июля, президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе состоявшейся беседы политики обсудили взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза и сотрудничество по Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс», - говорится в сообщение Кремля, где отметили, что была отдельно рассмотрена проблематика сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее, в телефонном разговоре в конце февраля этого года Путин и Пашинян обсудили вопросы развития российско-армянского сотрудничества и ряд региональных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU