Британский суд заморозил выплату дивидендов Nord Stream "Газпрому"

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-05T14:08:49+03:00

Сообщается, что данная мера была принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу Фото: REUTERS

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Торговый суд Высокого суда Англии и Уэльса принял решение заморозить выплату "Газпрому" дивидендов Nord Stream. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что данная мера была принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу. "Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", - говорится в сообщении компании в Twitter.

В 2017 году Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов США за транзит голубого топлива через украинскую территорию. Российская компания не согласилась с этим решением; с тех пор "Нафтогаз" пытается взыскать денежные средства в принудительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU