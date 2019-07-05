Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-05T14:36:44+03:00

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Накануне Владимир Путин с рабочим визитом побывал в Италии, где встретился с главой страны Серджо Маттареллой, а также посветил Ватикан. Там президент России пообщался с Папой Римским Франциском.

Путин отметил, что между Римом и Москвой искренние и дружеские отношения. Словно вторя его словам, Силвио Берлускони опубликовал пост в социальной сети, где описал свое видение отношений между странами. Встреча российского президента и бывшего премьер-министра Италии прошла в аэропорту.

- Вчера вечером я встретил в Риме президента России. Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой, - написал Берлускони.

Он также отметил, что его партия продолжит стремиться преодолеть несправедливого и неэффективного механизма санкций против России. По его словам, этот подход находит расстущую поддержку в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU