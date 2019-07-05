Министр здравоохранения лично контролирует лечение Шатунова

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-05T15:31:30+03:00

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Юрия Шатунова прооперировали в Москве, в пятницу, 5 июля. Певец попал в больницу практически со сцены – он отработал концерт и понял, что терпеть зубную боль невозможно.

- 3 часа и 10 минут Юра стоял на обезболивающих и антибиотиках, а потом стало хуже. Самолетом в Москву и тут врачи провели консилиум и утром сделали срочную операцию. Работали лучшие врачи России. Министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова контролировала этот вопрос. Давала команду, чтобы все было на самом высоком уровне, - рассказал ИА «НСН» продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Оказывается во время операции у Шатунова поднялось внутричерепное давление. Это произошло из-за обострения гайморита, которым певец страдает с самого детства

- Все сделали удачно. Позже будет еще одна операция и две недели будет в больнице, потому что воспаление пошло на зубные каналы - отметил Разин.

Сайт kp.ru рассказывал, что во время недавнего гастрольного тура Юрий Шатунов пожаловался своей команде на резкую зубную боль и даже вызывал скорую помощь. Как оказалось, артист простудился, перенес болезнь на ногах, а осложнения выразились в виде ноющей зубной боли. Перед концертом в Новороссийске легендарного артиста осмотрели врачи. А после выступления певец срочно был направлен в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU