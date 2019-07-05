2019-07-05T16:12:59+03:00
Происшествия

Военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве

Двоих отправили под домашний арест
Григорий ЛЕОРДА
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Против сотрудников ФСБ проводится расследование.Против сотрудников ФСБ проводится расследование.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московский гарнизонный военный суд арестовал до августа пять сотрудников ФСБ. Еще двоих отправили под домашний арест. Всех подозревают в разбое на территории Москвы.

"Всего поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двоим - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.

Правоохранителей подозревают в разбое "организованной группой". Согласно статье уголовного кодекса задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Имена сотрудников правоохранительных органов не раскрываются. Подробности дела пока не известны.

Сайт kp.ru писал о задержании бывших сотрудников ФСБ, которые курировали российские банки. Троим вменяли взятки и мошенничество в особо крупном размере. Задержанные "курировали" в России банковскую деятельность и проверки других финансовых структур около 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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