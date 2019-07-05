Военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Московский гарнизонный военный суд арестовал до августа пять сотрудников ФСБ. Еще двоих отправили под домашний арест. Всех подозревают в разбое на территории Москвы.
"Всего поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двоим - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.
Правоохранителей подозревают в разбое "организованной группой". Согласно статье уголовного кодекса задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Имена сотрудников правоохранительных органов не раскрываются. Подробности дела пока не известны.
Сайт kp.ru писал о задержании бывших сотрудников ФСБ, которые курировали российские банки. Троим вменяли взятки и мошенничество в особо крупном размере. Задержанные "курировали" в России банковскую деятельность и проверки других финансовых структур около 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU