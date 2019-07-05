2019-07-05T16:01:15+03:00
Общество

Путин пожелал плодотворной работы участникам "Территории смыслов"

Президент выразил уверенность, что гости молодежного форума проведут время с пользой
Григорий ЛЕОРДА
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Форум впервые проходит в Подмосковье.Форум впервые проходит в Подмосковье.Фото: Алексей КОТМЫШЕВ
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Президент России Владимир Путин направил обращение к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов". Мероприятие проходит на берегу подмосковного озера Сенеж. Текст телеграммы приводит сайт Кремля.

"Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, – тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям", - сказал президент.

Он подчеркнул, что программа форума всегда была разнообразна. Исключением не стал и этот год. По его словам, участников ждут лекции и семинары, мастер-классы и дискуссии.

"Уверен, что вы с пользой и удовольствием проведёте время, получите новый опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, и, конечно, вдохновитесь удивительной по красоте природой Подмосковья. Желаю вам успехов и плодотворной работы", - заключил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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