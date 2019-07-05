Постпредство РФ: попытки переложить на Москву ответственность за слом ДРСМД необоснованны

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-05T16:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва указала Североатлантическому альянсу на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и сообщила, что размещение соответствующего вооружения в Европе зависит от действий Вашингтона. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ, распространенном по итогам совета «НАТО - Россия» в пятницу, 5 июля.

«Указали на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД, - говорится в документе - Подтвердили, что, планируя меры по обеспечению интересов военной безопасности России в контексте выхода США из ДРСМД, мы не намерены размещать соответствующие вооружения в Европе и других регионах, если там не будут развертываться американские ракеты средней и меньшей дальности»

В заявление также отмечается, что некоторые страны Североатлантического альянса затронули ситуацию на Украине, но российская сторона обратила внимание, что «внутриукраинский кризис обсуждается на иных профильных площадках».

Как писал сайт kp.ru, ранее итоги совета прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Североатлантический альянс не увидел никаких признаков прорыва по вопросу ДРСМД, однако он отметил, что у сторон есть стремление к продолжению диалога, а «разговор был откровенным и необходимым».

ИСТОЧНИК KP.RU