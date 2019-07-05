2019-07-05T16:24:37+03:00
Происшествия

В Грецию из Сирии привезли 5 тонн наркотиков на сумму 660 млн долларов

Психотропные вещества в таблетках должны были переправить в Китай
Григорий ЛЕОРДА
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Кто стоит за поставками дури в страну еще не известно.Кто стоит за поставками дури в страну еще не известно.Фото: PHOTOXPRESS
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Греческие власти заявляют о задержании крупнейшей в мире партии синтетических наркотиков. Речь идет о трех контейнерах каптагона - психотропного вещества в таблетках.

Эту дурь называют "наркотиком джихадистов", так как он популярен в среде террористов на Ближнем Востоке. Операцию по перехвату груженных контейнеров сотрудники правоохранительных органов проводили неделю. Ежедневно в ней участвовали до 20 человек, пишет РИА Новости.

Партии направлялись из Сирии, но должны были в конечном итоге оказаться в Китае. Стоимость больше 33 миллионов таблеток превышает 660 миллионов долларов. Сейчас греческие правоохранительные органы выясняют, кто причастен к этому делу.

Cайт kp.ru сообщал, об изъятии наркотиков на 50 миллионов рублей. За сутки в столичном регионе задержали таджиков, которые перевозили 10 кило героина и 14 кило гашиша, и продавца-казаха с 5 килограммами марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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