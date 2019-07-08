Яндекс поможет геймерам собирать донат

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-05T16:37:25+03:00

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Компания Яндекс разработала новый сервис для гемейров. Теперь любители игр смогут получать донат с помощью Яндекса во время онлайн-трансляций через виджеты показывать другим пользователям, как идет процесс сбора денег. Схема выглядит довольно просто.

Нужно зайти на сайт Яндекс.Денег и в меню кошелька выбрать раздел «сбор денег» через свой аккаунт. После это необходимо привязать электронный кошелек к «Я.Стример» настроить виджеты для сбора доната и информировании об этом людей во время трансляции. Сайт выдаст уникальную ссылку для приема игровых денег. Ее можно разместить на стриминговых платформах.

Отправить донат тоже просто - с помощью Я.Стримера из кошелька в Яндекс.Деньгах или с любой банковской карты. Деньги моментально поступают на счет стримера. Комиссию платит получатель — 0,5% за перевод с кошелька и 2,5% с карты.

- Мы помогаем людям собирать деньги с самыми разными целями — например, на благотворительность и краудфандинговые проекты. Игровой рынок в России очень большой, и мы рассчитываем, что новый сервис поможет привлечь нам новую активную аудиторию. Мы рассчитываем и на другие стриминговые направления — например, красота, здоровье, реалити-шоу, музыка , - рассказывает Дарья Зайцева, руководитель направления по развитию нового бизнеса Яндекс.Денег.

По данным компании, в России на платформах для игр и стриминга россияне переводят друг другу 11,6 миллиарда рублей в год. Аудитория стримеров и продавцов игровых объектов составляет около 3 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU