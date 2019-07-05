2019-07-05T16:43:17+03:00
В мире

Гибралтар опроверг заявление о запросе США на задержание танкера

Власти Гибралтара заявили, что они действовали на основе существующих законов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гибралтар опроверг заявление о задержании танкера по запросу СШАГибралтар опроверг заявление о задержании танкера по запросу СШАФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Гибралтара абсолютно независимо и на основании нарушений существующих законов приняли решение о задержании супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Таким образом в пресс-службе администрации Гибралтара прокомментировали сообщение о том, что задержание танкера произошло по запросу Вашингтона.

«Решения принимались правительством Гибралтара абсолютно независимо, на основании нарушений существующих законов, а вовсе не на основании политических соображений, поступивших извне», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании в связи с нарушением нефтяного эмбарго против Сирии супертанкера Grace 1, который перевозил нефть из Ирана. Позже исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание было произведено по запросу Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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