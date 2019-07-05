2019-07-05T17:16:40+03:00
Политика

Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс

Президент Украины представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Украины также представит нового председателя Донецкой областной государственной администрацииПрезидент Украины также представит нового председателя Донецкой областной государственной администрацииФото: REUTERS
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В пятницу, 5 июля, президент Украины отправился с рабочим визитом в Донбасс, где он примет участие в мероприятиях, посещённых пятилетнему юбилею возвращения Славянска и Краматорска в состав незалежной. Соответствующие заявление сделала пресс-служба украинского лидера.

«В пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Украины кроме участия в мероприятиях, посещённых возвращению Славянска и Краматорска в состав незалежной, глава государства также представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Напомнил, свой первый визит в Донбасс в качестве президента Украины Зеленский сделал 27 мая. Тогда он посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в Луганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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