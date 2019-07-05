МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-05T18:27:59+03:00

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Российский МИД проверяет информацию о задержании двух граждан России на территории Ливии. Сообщения об этом появились в зарубежных СМИ. По словам дипломатов, никакого официального уведомления от ливийских властей на этот счет не поступало.

"Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. Официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало", - сообщили ТАСС в министерстве.

В то же время некий российский "Фонд защиты национальных ценностей" сообщил, что задержанные якобы являются их сотрудниками. Утверждается, что это ученые-социологи, которые занимались проведением опросов, изучая гуманитарную обстановку в стране. Также в организации добавили, что под стражу россиян взяли еще в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU