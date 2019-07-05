2019-07-05T20:08:51+03:00
Происшествия

В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси

Печальную статистику приводит ГИБДД
Григорий ЛЕОРДА
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С начала года в Москве произошло 71 ДТП с участием велосипедистов.С начала года в Москве произошло 71 ДТП с участием велосипедистов.
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В ГИБДД Москвы проанализировали все ДТП, которые были зафиксированы в первые пять месяцев года. Оказалось что их число немного снизилось по сравнению с таким же периодом в прошлом в 2018. И все равно их количество кажется огромным - 3285. Это больше двадцати аварий в день.

Жертвами ДТП стали 154 человека. Так или иначе пострадали в них и того больше - 3785 человек. Чаще всего машины бились по средам (533 ДТП), пятницам (489 ДТП) и вторникам (475 ДТП). Меньше всего аварий фиксируется в воскресенье - 386 случаев. Сотрудники ведомства также определили наиболее опасное время на дорогах. Это вечерние часы пик и обед. Самое распространенное место аварии — нерегулируемый пешеходный переход (413 ДТП).

Жертвами ДТП чаще всего становятся пешеходы — 1247 человек, и пассажиры автомобилей — 1069 человек. В авариях с начала года пострадали 71 велосипедист. Это на треть больше чем в прошлом году. На этот же процент увеличилось количество ДТП с участием такси, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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