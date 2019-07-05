2019-07-05T20:54:59+03:00
В мире

Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса объяснил, за что ценит наше правительство
Григорий ЛЕОРДА
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В стране была тяжелая ситуация в январе.В стране была тяжелая ситуация в январе.Фото: REUTERS
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Венесуэла благодарна России за помощь и поддержку, которая была оказана в кризисной ситуации. Об этом сообщил посол страны в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на мероприятии по случаю 208 годовщины независимости государства.

"Мы выразили особую признательность правительству президента Владимира Путина за его позицию, за то, что оно действовало и принимало меры в трудные для нашего правительства времена", - приводит слова Фариа РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россию заботит, что правительство одной страны не имеет права "менять судьбу другой просто по своей прихоти".

"Мы это высоко ценим", - подчеркнул Фариа.

Отметим, в январе в Венесуэле начались беспорядки. Некий Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали ряд соседних стран. Против выступили Китай, Турция и Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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