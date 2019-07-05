СЕГОДНЯ 22:07 2019-07-05T22:08:52+03:00

Она пройдет в 2019-2020 годах

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Она запланирована на остаток 2019 и весь следующий год. Документ опубликован на сайте правовой информации.

"Высшим исполнительным органом государственной власти субъектов РФ организовать проведение в установленном порядке профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения", - сообщается в тексте документа.

Контроль за исполнением распоряжением Медведев поручил осуществлять федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору.

Часть ведомств, среди которых Минздрав, Минспорт, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, , Минтранс и Минтруд озадачили проведением информационной компании, направленную на "популяризацию профилактических медицинских осмотров и диспансеризации". Доносить эту информацию будут на ТВ, радио и в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU