Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве

СЕГОДНЯ 22:26 2019-07-05T22:26:08+03:00

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Суд постановил арестовать основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама на 16 суток. Под стражей он пробудет до 19 июля так как проходит по делу о мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении Бернштама под арест на 16 суток, до 19 июля", - сообщил ТАСС источник в суде.

Срок ареста совпадает с датой окончания предварительного следствия по делу. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Сайт kp.ru писал о том, что Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций. Это произошло в прошлом году. Поводом для вывода компании с рынка стали многократные нарушения законодательства и неисполнение предписаний регулятора. В частности, вопреки запрету Центробанка «Домашние деньги» привлекали средства физических лиц, при этом компания скрывала эти факты в своей отчетности.

ИСТОЧНИК KP.RU