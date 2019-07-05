2019-07-05T22:26:08+03:00
Происшествия

Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве

В заключении Евгений Бернштам пробудет 16 суток
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Человека обвиняют в мошенничестве.Человека обвиняют в мошенничестве.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Суд постановил арестовать основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама на 16 суток. Под стражей он пробудет до 19 июля так как проходит по делу о мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении Бернштама под арест на 16 суток, до 19 июля", - сообщил ТАСС источник в суде.

Срок ареста совпадает с датой окончания предварительного следствия по делу. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Сайт kp.ru писал о том, что Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций. Это произошло в прошлом году. Поводом для вывода компании с рынка стали многократные нарушения законодательства и неисполнение предписаний регулятора. В частности, вопреки запрету Центробанка «Домашние деньги» привлекали средства физических лиц, при этом компания скрывала эти факты в своей отчетности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"
Глава "Нафтогаза" рассказал о риске техногенной катастрофы на Украине
Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию
Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь
Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все
В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси
Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков
В команде Зеленского произошел конфликт
Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс