2019-07-05T23:34:10+03:00
Происшествия

СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана

Личности погибших установлены, возбуждено уголовное дело [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать перегруз. Фото: кадр видеоПо предварительным данным, причиной трагедии мог стать перегруз. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

Жертвами трагедии в Черном море, где в пятницу перевернулся катамаран с людьми, действительно стали два человека, их личности уже установлены. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, уточнив, что погибшие – жители Мордовии и Белгородской области.

Представитель ведомства добавил, что возбуждено уголовное дело «по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК России).

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 5 июля около 17:50 недалеко от населенного пункта Джубга перевернулся прогулочный катамаран. По предварительным данным, причиной опрокидывания судна мог стать перегруз: на борту вместо 15 человек находились 43, 37 из них доставлены на берег.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», морские прогулки устраивали на катере «Атолл» с вместимостью до 20 человек. Отправлялся катер, как правило, с центрального пляжа Джубги и возил отдыхающих по акватории поселка.

Около Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Видео: Южного следственного управления на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться
Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"
Глава "Нафтогаза" рассказал о риске техногенной катастрофы на Украине
Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию
Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь
Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все
В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси
Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков
В команде Зеленского произошел конфликт
Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс