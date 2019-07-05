СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана

5 Июль 23:25 2019-07-05T23:34:10+03:00

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Жертвами трагедии в Черном море, где в пятницу перевернулся катамаран с людьми, действительно стали два человека, их личности уже установлены. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, уточнив, что погибшие – жители Мордовии и Белгородской области.

Представитель ведомства добавил, что возбуждено уголовное дело «по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК России).

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 5 июля около 17:50 недалеко от населенного пункта Джубга перевернулся прогулочный катамаран. По предварительным данным, причиной опрокидывания судна мог стать перегруз: на борту вместо 15 человек находились 43, 37 из них доставлены на берег.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», морские прогулки устраивали на катере «Атолл» с вместимостью до 20 человек. Отправлялся катер, как правило, с центрального пляжа Джубги и возил отдыхающих по акватории поселка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/718693" frameborder="0"></iframe> Около Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Видео: Южного следственного управления на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU