В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться

СЕГОДНЯ 00:18 2019-07-06T00:18:57+03:00

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Вечером в пятницу, 5 июля, на западе Москвы неизвестный выстрелил в двух девушек, которые не захотели знакомиться с ним на улице. «Стрелок» скрылся с места происшествия, его ищет городская полиция.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, это случилось в районе Минской улицы. Подвыпившая компания из четырех молодых людей пыталась познакомиться с двумя девушками, но те отказались.

Получив отказ, один из парней «произвел в их сторону выстрелы, предположительно, из травматического оружия». Насколько серьезно пострадали девушки, не уточняется. Представитель правоохранительных органов лишь отметил, что обе от госпитализации отказались.

На месте работают сотрудники полиции, опрашиваются свидетели произошедшего, устанавливаются приметы подозреваемых.

«Принимаются меры к поиску мужчин», - приводит слова сотрудника пресс-службы столичной полиции РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU