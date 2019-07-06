Генсек НАТО придумал, как Россия может «спасти» ДРСМД

СЕГОДНЯ 02:20 2019-07-06T02:25:33+03:00

По мнению Столтенберга, для этого наша страна должна срочно избавиться от ракет 9М729

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия стремится сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то ей надо в короткий срок избавиться от ракет 9М729.

Говоря о «спасении» соглашения, он напомнил, что в 1987 году Советский Союз смог за несколько недель уничтожить крылатые ракеты и ракеты среднего радиуса.

«Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору», - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Стоит отметить, что накануне после прошедшего в Брюсселе 5 июля совета «НАТО – Россия» Москва указала Североатлантическому альянсу на необоснованность попыток переложить ответственность за разрыв ДРСМД на нашу страну.

Напомним, Договор о РСМД был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Как писал сайт kp.ru, со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД, оставив за собой право в ближайшие шесть месяцев к нему вернуться, а 5 февраля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность заключить с Москвой новый подобный договор, если к нему присоединятся и другие страны – в частности, Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU