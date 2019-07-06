США представили стратегию по противодействию «влиянию Кремля»

СЕГОДНЯ 02:46 2019-07-06T02:59:59+03:00

В документе указывается, что главная цель – укрепить экономическую и демократическую устойчивость союзников Вашингтона

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Соединенные Штаты разработали стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Документ в четверг, 4 июля, представил широкой общественности директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин.

По его словам, концепция разработанной американскими властями стратегии «отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран», на которое воображаемое «влияние Кремля» якобы направлено.

Кроме того, в датированном 27 июня документе говорится, что для достижения главной цели этой программы – «повышения устойчивости стран – партнеров Соединенных Штатов» перед придуманными Вашингтоном попытками Москвы на них влиять, USAID ставит четыре задачи. Это противодействие «усилиям по подрыву демократических институтов», сопротивление «манипулированию информацией», а также уменьшение экономической и энергетической уязвимости союзников США, которые «зависят» от российских энергоресурсов, передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее министр энергетики США Рик Перри объявил, что Штаты намерены ввести дополнительные санкции в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку американские власти считают его исключительно политическим, а не экономическим проектом. Перри добавил, что это «сигнал европейским странам».

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ИСТОЧНИК KP.RU