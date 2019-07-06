В Польше осудили «российского шпиона»

СЕГОДНЯ 03:54 2019-07-06T04:06:34+03:00

Гражданина Польши приговорили к трем годам лишения свободы за «работу на российскую разведку» Фото: REUTERS

Суд Варшавы признал экс-чиновника виновным в «работе на российскую разведку» и приговорил его к трем годам тюрьмы

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В Варшаве осудили бывшего сотрудника министерств экономики и энергетики Польши, которого суд признал виновным в «работе на российскую разведку». Экс-чиновника приговорили к трем годам тюрьмы.

По версии стороны обвинения, польский гражданин Марек В. передавал сотрудникам российских спецслужб секретную информацию, которая касается планируемых действий правительства страны, направленных против строительства газопровода «Северный поток – 2». Дескать, он располагал такими сведениями, поскольку работал в двух профильных министерствах.

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого в шпионаже Марека В. в марте прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованные пресс-службой суда материалы.

В пятницу, 5 июля, окружной суд Варшавы «признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша», и приговорил его к трем годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU