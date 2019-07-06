2019-07-06T04:30:52+03:00
В мире

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре танкера есть граждане Украины

Эту информацию подтвердили в Киеве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти британского Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, перевозивший сырую нефть в СириюВласти британского Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, перевозивший сырую нефть в СириюФото: REUTERS
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Оказывается, среди членов экипажа задержанного в Гибралтарском проливе танкера Grace 1 есть украинцы. Информацию о том, что на борту судна находятся граждане Незалежной, подтвердил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее в гибралтарском правительстве рассказали, что команда задержанного танкера состоит из 28 человек, среди которых – граждане Индии, Украины и Пакистана, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара объявили о задержании супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу Вашингтона.

Позже британского посла в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест в связи с незаконным задержанием танкера военно-морскими силами Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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