Леонид Рошаль рассказал о состоянии избитой опекунами в Ингушетии девочки

СЕГОДНЯ 04:51 2019-07-06T05:09:49+03:00

На теле девочки нет живого места: раны, синяки, ссадины, ожоги... Фото: кадр с видео

Столичные врачи обнаружили у ребенка старые переломы ребер у ребенка и травму позвоночника

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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии девочки, поступившей в столичную клинику из Ингушетии.

«При первичном обследовании диагнозы подтверждаются: серьезное повреждение в области кисти, за нее нужно бороться, у нас уже готова барокамера», - сообщил знаменитый врач.

Он отметил, что пока нельзя «с уверенностью сказать, что все обойдется хорошо и без ампутаций», – значительно нарушен кровоток. Кроме того, специалисты клиники «нашли старые переломы ребер у ребенка и травму позвоночника», не требующие хирургического вмешательства.

Леонид Рошаль добавил, что в НИИ есть все необходимое для лечения ребёнка, маленькую пациентку уже осмотрели травматологи, хирурги, реаниматолог и другие специалисты. А теперь, по словам доктора, «её стабилизируем чуть-чуть и возьмем в операционную», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка в тяжелом состоянии и со следами страшных побоев. На ее теле врачи обнаружили множественные ушибы, ожоги, ссадины и гнойные раны. Девочку в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии доставили на лечение в Москву – в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В республиканской полиции рассказали, что последние полгода ребёнок жил в семье близкой родственницы, которая объяснила травмы ребенка падением. По словам женщины, девочка упала в яму во дворе.

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ИСТОЧНИК KP.RU