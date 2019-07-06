2019-07-06T06:12:16+03:00
В мире

Мадуро объявил, что в Венесуэле пройдут новые военные учения

Маневры в честь «освободителя Симона Боливара» запланированы на 24 июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании Дня независимости объявил, что в стране пройдут крупные «военно-гражданские» учения, начало которых запланировано на 24 июля.

«Мы готовимся к новым военным учениям. Они пройдут 24 июля в честь нашего освободителям Симона Боливара и годовщины создания нашего боливарианского флота», - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television.

Николас Мадуро пояснил, что маневры будут проводиться «для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и венесуэльских границ», а одной из главных задач «военно-гражданских учений» станет, в частности, отработка действий «по защите морского пространства и рек».

Напомним, в феврале этого года в Венесуэле прошли масштабные военные учения под названием «Ангостура – 200» в честь города Ангостура, где в 1819 году состоялся конгресс, на котором была провозглашена независимость страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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