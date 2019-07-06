Посол России в США назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает со Штатами утверждения разведки Пентагона о том, что РФ якобы проводит ядерные испытания.
Дипломат отметил, что российская сторона категорически отвергает подобные утверждения.
- Мы считаем неприемлемыми голословные обвинения, - заявил дипломат.
Также Антонов подчеркнул, что США спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию.
При этом посол заявил о том, что данная ситуация похожа на развитие событий с выходом США из ДРСМД, сообщает "ТАСС".
Напомним, ранее о том, что РФ якобы секретно проводит испытания ядерного оружия заявил глава Разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Штурмовик ВВС США уронил учебные боеприпасы после столкновения с птицей. Военные отказались уточнять, куда именно ударили снаряды.
ИСТОЧНИК KP.RU