2019-07-06T07:47:45+03:00
В мире

Посол России в США назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России

Дипломат подчеркнул, что Штаты спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посол России в США назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" РоссииПосол России в США назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" РоссииФото: REUTERS
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает со Штатами утверждения разведки Пентагона о том, что РФ якобы проводит ядерные испытания.

Дипломат отметил, что российская сторона категорически отвергает подобные утверждения.

- Мы считаем неприемлемыми голословные обвинения, - заявил дипломат.

Также Антонов подчеркнул, что США спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию.

При этом посол заявил о том, что данная ситуация похожа на развитие событий с выходом США из ДРСМД, сообщает "ТАСС".

Напомним, ранее о том, что РФ якобы секретно проводит испытания ядерного оружия заявил глава Разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Штурмовик ВВС США уронил учебные боеприпасы после столкновения с птицей. Военные отказались уточнять, куда именно ударили снаряды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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