2019-07-06T08:09:27+03:00
Общество

Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации населения

Премьер - министр РФ поручил Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору провести контроль за реализацией программы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрия Медведев заявил, что в 2019-2020 годах в России пройдет всероссийская диспансеризации взрослого населения. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору поручено провести контроль за реализацией программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Словении показали деревянную статую Меланьи Трамп
Посол России в США назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9
Власти США требуют, чтобы наркобарон Коротышка вернул им $12,6 миллиарда
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Мадуро объявил, что в Венесуэле пройдут новые военные учения
Пушков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о риске техногенной катастрофы на Украине
Леонид Рошаль рассказал о состоянии избитой опекунами в Ингушетии девочки
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре танкера есть граждане Украины
В Польше осудили «российского шпиона»
Эрдоган призвал фельдмаршала Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
США представили стратегию по противодействию «влиянию Кремля»
Генсек НАТО придумал, как Россия может «спасти» ДРСМД
Порошенко снял со своего счета в банке $34 миллиона наличными
Гуаидо заявил о готовности к переговорам с властями Венесуэлы в Норвегии
ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили
В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв, ранены более 20 человек
В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться
Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран
СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации