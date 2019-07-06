Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации населения
Премьер - министр РФ поручил Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору провести контроль за реализацией программы
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Премьер-министр РФ Дмитрия Медведев заявил, что в 2019-2020 годах в России пройдет всероссийская диспансеризации взрослого населения. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору поручено провести контроль за реализацией программы.
ИСТОЧНИК KP.RU