2019-07-06T08:35:48+03:00
Общество

В Госдуме РФ предложили увеличить число бюджетных мест в вузах

Депутат Борис Чернышов заявил, что на сегодняшний день на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме РФ предложили увеличить число бюджетных мест в вузахВ Госдуме РФ предложили увеличить число бюджетных мест в вузахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить на 25%.

Он отметил, что на сегодняшний день на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест.

- Вами предложена новая методика распределения КЦП, но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000, - заявил Чернышов, сообщает "РИА-Новости".

Депутат подчеркнул, что на данный момент количество бюджетных мест в вузах РФ, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.

- Сокращение бюджетных мест происходит во всех вузах, и уже мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, поскольку молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше, - подчеркнул Чернышов.

Депутат отметил, что увеличение бюджетных мест в вузах даст шанс многим талантливым молодым людям самореализоваться. Он подчеркнул, что с каждым годом платное высшее образование становится все дороже, а шансы получить его, особенно у молодежи из глубинки — все меньше.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что число бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Изменения произойдут лишь по отдельным направлениям с учетом необходимости подготовки кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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