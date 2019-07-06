В Госдуме РФ предложили увеличить число бюджетных мест в вузах
Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить на 25%.
Он отметил, что на сегодняшний день на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест.
- Вами предложена новая методика распределения КЦП, но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000, - заявил Чернышов, сообщает "РИА-Новости".
Депутат подчеркнул, что на данный момент количество бюджетных мест в вузах РФ, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
- Сокращение бюджетных мест происходит во всех вузах, и уже мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, поскольку молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше, - подчеркнул Чернышов.
Депутат отметил, что увеличение бюджетных мест в вузах даст шанс многим талантливым молодым людям самореализоваться. Он подчеркнул, что с каждым годом платное высшее образование становится все дороже, а шансы получить его, особенно у молодежи из глубинки — все меньше.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что число бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Изменения произойдут лишь по отдельным направлениям с учетом необходимости подготовки кадров.
ИСТОЧНИК KP.RU