Синоптики зафиксировали аномальную жару на Аляске

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-06T08:53:56+03:00

Жара, близкая к рекордной, сохранится в южных районах и в выходные

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Национальная метеорологическая служба США сообщила, что рекордно высокая температура за всю историю наблюдений была зарегистрирована в ряде районов штата Аляска.

В четверг, 4 июля, температура в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, поднялась до 32,2 градуса по Цельсию.

При этом синоптики сообщили, что жара, близкая к рекордной, сохранится в южных районах и в выходные.

К слову, рекордные температурные максимумы в четверг, 4 июля, также были отмечены в населенных пунктах Кенай – 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, а также Кинг-Салмон – 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года), сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Франции жара в июне текущего года побила исторический рекорд. Впервые в истории страны температура превысила 45 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU