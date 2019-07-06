СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-06T10:01:09+03:00

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников Фото: REUTERS

Мошенники предлагали пользователям получить "пакеты улучшений" от официального разработчика, что является обманом

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Мошенники наживились на пользователях Android, решившие установить на смартфоны приложение Updates for Samsung, доступное в сервисе Google Play.

В итоге, более десяти миллионов человек стали жертвами киберпреступников. Они предлагали пользователям получить "пакеты улучшений" от официального разработчика, что является обманом.

При этом интернет-пользователей после установки программы перекидывает на другую веб-страницу, где содержится множество рекламных объявлений. Убрать их предлагают за 9 долларов, также позволяя оформить подписку на обновления за 34,9 доллара.

Аналитик CSIS обратился в GooglePlay, чтобы приложение удалили из магазина, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google. В ведомстве заявили, что более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

ИСТОЧНИК KP.RU