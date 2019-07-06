2019-07-06T10:44:20+03:00
Происшествия

В Истре женщина убила из ружья своего соседа и скрылась с места преступления

Спустя некоторое время полиция задержала 36-летнюю подозреваемую
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Истре женщина убила из ружья своего соседа и скрылась с места преступленияВ Истре женщина убила из ружья своего соседа и скрылась с места преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городе Истра Московской области 36-летняя местная жительница убила из дробовика своего 40-летнего соседа, находясь у него дома, и скрылась с места преступления.

Спустя некоторое время полиции удалось задержать подозреваемую. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. О мотивах преступления женщина не сообщила. Также 36-летняя жительница Истры не признает вину. Известно, что перед тем как скрыться, она оставила дробовик на месте преступления. Мужчина от тяжелого ранения в области живота скончался на месте.

В полиции сообщили что женщина не трудоустроена и не была ранее судима. При этом, как отметили в полиции, погибший был ранее судим.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную женщину. Спортсмена избили и выбросили в пруд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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