СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-06T10:44:20+03:00

В Истре женщина убила из ружья своего соседа и скрылась с места преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В городе Истра Московской области 36-летняя местная жительница убила из дробовика своего 40-летнего соседа, находясь у него дома, и скрылась с места преступления.

Спустя некоторое время полиции удалось задержать подозреваемую. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. О мотивах преступления женщина не сообщила. Также 36-летняя жительница Истры не признает вину. Известно, что перед тем как скрыться, она оставила дробовик на месте преступления. Мужчина от тяжелого ранения в области живота скончался на месте.

В полиции сообщили что женщина не трудоустроена и не была ранее судима. При этом, как отметили в полиции, погибший был ранее судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU