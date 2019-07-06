2019-07-06T11:25:31+03:00
Спорт

"Ювентус" может перехватить Ромелу Лукаку у "Интера"

Туринцы недавно тоже включились в борьбу за бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед"
Дарья КРЫЛОВА
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Ромелу Лукаку в сборной Бельгии.Ромелу Лукаку в сборной Бельгии.Фото: REUTERS
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Нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку несколько раз делал официальное заявление, в котором просил клуб отпустить его в это летнее трансферное окно в миланский «Интер», поскольку он хочет поработать с Антонио Конте.

Переговоры между сторонами идут до сих пор, и, как отмечает агент игрока, идут тяжело. «МЮ» и «Интер» не могут договориться о деталях сделки.

«Красные дьяволы» просят за своего 75 миллионов фунтов с возможностью снижения цены вдвое и обмена на игрока «Интера» Шкриньяера. Это предложение не устроили «нерадзурри», предлагавших Мауро Икарди в обмен на Лукаку. Но «МЮ» ясно дали понять, что если это будет обмен игроками, то им интересен только Шкриньяер, который по определению «Интера» «не продается ни на каких условиях».

«Интер» сделал повторное предложение по игроку – 10 миллионов за аренду с возможностью выкупа, но ситуация осложнилась теперь уже вступлением в игру «Ювентуса».

По данным агента Лукаку, «Ювентус» сделал запрос по игроку для того, чтобы еще более усложнить потенциальным соперникам – «Интеру» подписание бельгийца.

Официальных предложений и точных сумм со стороны «Ювентуса» пока не поступало, но запрос уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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