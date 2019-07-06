2019-07-06T12:05:17+03:00
Политика

Путин поздравил Венесуэлу с Днем независимости

Российский лидер подчеркнул, что РФ продолжает последовательно поддерживать законное правительство и венесуэльский народ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин поздравил Венесуэлу с Днем независимостиПутин поздравил Венесуэлу с Днем независимостиФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин поздравил венесуэльский народ с 208-летней годовщиной независимости.

Местное государственное телевидение приводит скан послания, направленного российским главой президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

В нем Путин подчеркнул, что РФ продолжает последовательно поддерживать законное правительство страны и венесуэльский народ, сообщает "РИА-Новости".

- Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Достигнут высокий уровень двустороннего сотрудничества в политике, торговле, энергетике, науке и технике и в других сферах, - заявил российский лидер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь. Карлос Рафаэль Фариа Тортоса объяснил, за что ценит наше правительство. Дипломат подчеркнул, что Россию заботит, что правительство одной страны не имеет права "менять судьбу другой просто по своей прихоти".

ИСТОЧНИК KP.RU

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