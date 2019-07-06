Кадровое решение по Александру Воробьеву примут 8 июля
Заместитель полпреда Борис Кириллов сообщил, что кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву будет принято в понедельник, 8 июля.
Напомним, мужчину подозревают в госизмене.
- Утром 8 июля [полпред УрФО] Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом, - сообщил источник "ТАСС".
Напомним, ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля был задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Суд арестовал Воробьева на два месяца.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что задержанный за госизмену калининградец Александр Воробьев обучался по гранту в Варшаве. Ранее он работал в администрации Гусева и правительстве Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU