Кадровое решение по Александру Воробьеву примут 8 июля

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-06T12:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель полпреда Борис Кириллов сообщил, что кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву будет принято в понедельник, 8 июля.

Напомним, мужчину подозревают в госизмене.

- Утром 8 июля [полпред УрФО] Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом, - сообщил источник "ТАСС".

Напомним, ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля был задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что задержанный за госизмену калининградец Александр Воробьев обучался по гранту в Варшаве. Ранее он работал в администрации Гусева и правительстве Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU