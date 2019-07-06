2019-07-06T12:53:35+03:00
Общество

Netflix пообещал отказаться от сцен курения в новых фильмах и сериалах

Исключение составят сцены, в которых присутствие табачных изделий необходимо для передачи исторического контекста
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Netflix пообещал отказаться от сцен курения в новых сериалахNetflix пообещал отказаться от сцен курения в новых сериалахФото: REUTERS
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Американский стриминговый сервис Netflix пообещал ограничить сцены курения в новых программах после отчета организация The Truth Initiative (Инициатива правды), по данным которого, компания чаще других стриминговых сервисов показывает в фильмах и сериалах сцены с курением.

В будущем во всех новых проектах для детей младше 14 лет Netflix откажется от демонстрации курения как обычных, так и электронных сигарет. Исключение составят сцены, в которых демонстрация табачных изделий необходима для подачи исторического контекста, а также «если это важно для творческого воплощения художественной реальности». Об этом сообщается в заявлении компании, которое приводит CNN.

«Netflix полностью поддерживает художественное выражение. Но также понимаем, что курение опасно и может негативно влиять на молодых людей, если демонстрируется в позитивном ключе», - говорится в заявлении стримингового сервиса.

Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский говорил о необходимости создания отечественных аналогов сервисов Netflix и HBO, однако он подчеркнул, что для этой цели необходимо победить интернет-пиратство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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