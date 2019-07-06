"Ищите причины жить": психологи рассказали, как стать счастливым
Психологи считают: чтобы стать счастливым, нужно научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, а также не делать счастье самоцелью.
Доктор философских и психологических наук, постдок факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк, Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире, сообщает "РИА-Новости".
- Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить, - заявила психолог.
Калати отметила, что "Счастье - это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность".
При этом по словам российского психолога, доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрия Леонтьева, счастье не должно быть самоцелью.
- Давно вся мировая философия поняла: когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, - подытожил Леонтьев.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ООН назвали самые счастливые страны. Лидерами рейтинга стали Финляндия, Норвегия и Дания.
ИСТОЧНИК KP.RU