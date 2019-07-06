"Ищите причины жить": психологи рассказали, как стать счастливым

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-06T13:43:52+03:00

Специалисты уверены, что вопрос счастья очень важен в современном мире

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Психологи считают: чтобы стать счастливым, нужно научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, а также не делать счастье самоцелью.

Доктор философских и психологических наук, постдок факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк, Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире, сообщает "РИА-Новости".

- Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить, - заявила психолог.

Калати отметила, что "Счастье - это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность".

При этом по словам российского психолога, доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрия Леонтьева, счастье не должно быть самоцелью.

- Давно вся мировая философия поняла: когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, - подытожил Леонтьев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ООН назвали самые счастливые страны. Лидерами рейтинга стали Финляндия, Норвегия и Дания.

ИСТОЧНИК KP.RU