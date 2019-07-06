Создание российской «Википедии» признано нецелесообразным

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-06T14:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Создание отечественного аналога «Википедии» нецелесообразно, если средства на разработку интернет-энциклопедии будут идти из государственного бюджета, поскольку такое финансирование не даст нужного результата. Соответствующие заявление сделал зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов.

«Если из государственного бюджета [финансировать] – то это нецелесообразно. Есть “Википедия”, ей можно пользоваться. У нас очень много вариантов, куда можно направить эти средства. А мы пока как-то дублируем, плетёмся, повторяем уже созданное», - прокомментировал он в интервью радиостанции «Говорит Москва» инициативу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Депутат обратил внимание на возможные трудности в создании российской «Википедия», такие, как ангажированная подача. «Там очень большая проблема со смещением точки зрения в сторону той страны, где этот язык используется», - сказал он, подчеркнув, что если пользователи из других стран не будут использовать сервис, то есть «очень большой риск смещения точки зрения».

По словам Чернышова, сами пользователи должны участвовать в создании таких ресурсов.

Ранее министерства цифрового развития заявило о подготовки законопроекта, в котором утверждается правила выделения федеральных средств на разработку общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Напомним, что еще в 2016 премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать «общенациональный научно-образовательный интерактивный энциклопедический портал» наподобие ресурса «Википедия».

ИСТОЧНИК KP.RU