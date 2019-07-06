Шредер: Трамп делает из союзников вассалов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-06T14:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Под флагом свободы и рыночной экономики президент США Дональд Трамп преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, указывая даже союзникам на то, что те должны делать, таким образом превращает партнеров в своих вассалов. Соответствующие заявление сделал бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

«Опасно в Трампе то, что он пытается даже друзьям и союзникам предписывать, что делать в политическом и экономическом плане. Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнеры, но вассалы», - сказал экс-глава немецкого правительства в интервью газете Handelsblatt.

Шредер также призвал Европу сплотиться в период борьбы США и Китая за мировое господство, поскольку в противном случае «она займет место среди игроков "третьего класса"». Также он считает нападки на Китай «совершенно преувеличенными». «Возможно, это связано с тем, что мы по-прежнему думаем, что американцы - наши друзья», - заключил политик.

Напомним, ранее экс-канцлер выразил надежду на то, что Евросоюз сможет противостоять США и защитит проект строительства газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU