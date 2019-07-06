2019-07-06T14:50:16+03:00
В мире

Шредер: Трамп делает из союзников вассалов

Экс-канцлер ФРГ заявил, что американский президент указывает партнерам, что нужно делать
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Шредер: Трамп делает из союзников вассаловШредер: Трамп делает из союзников вассаловФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Под флагом свободы и рыночной экономики президент США Дональд Трамп преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, указывая даже союзникам на то, что те должны делать, таким образом превращает партнеров в своих вассалов. Соответствующие заявление сделал бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

«Опасно в Трампе то, что он пытается даже друзьям и союзникам предписывать, что делать в политическом и экономическом плане. Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнеры, но вассалы», - сказал экс-глава немецкого правительства в интервью газете Handelsblatt.

Шредер также призвал Европу сплотиться в период борьбы США и Китая за мировое господство, поскольку в противном случае «она займет место среди игроков "третьего класса"». Также он считает нападки на Китай «совершенно преувеличенными». «Возможно, это связано с тем, что мы по-прежнему думаем, что американцы - наши друзья», - заключил политик.

Напомним, ранее экс-канцлер выразил надежду на то, что Евросоюз сможет противостоять США и защитит проект строительства газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский намерен обсудить с Трампом «Северный поток-2» во время визита в США
17-ая серия мульфильма «Возвращение в Простоквашино» появилась в сети
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана
Рогозин: в 2020 начнется завершающая стадия испытаний «Сармат»
В новой версии фильма "Маска" главную роль может сыграть женщина
Создание российской «Википедии» признано нецелесообразным
Эрдоган и Путин отметили важность работы по урегулированию конфликта в Сирии
МИД РФ: концепция США «по противодействию влиянию Кремля» удручает
"Ищите причины жить": психологи рассказали, как стать счастливым
В телефонном разговоре Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
Netflix пообещал отказаться от сцен курения в новых фильмах и сериалах
Apple выплатила Samsung компенсацию в размере $683 миллиона
Из-за непогоды в Пекине отменены более 600 рейсов
Росстат назвал российские регионы - лидеры по числу разводов
Кадровое решение по Александру Воробьеву примут 8 июля
Путин поздравил Венесуэлу с Днем независимости
"Ювентус" может перехватить Ромелу Лукаку у "Интера"
В Москве такси упало в реку
В Истре женщина убила из ружья своего соседа и скрылась с места преступления
Главу турецкого центробанка отправили в отставку
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников
Во Франции напомнили о плюсах "Северного потока - 2"
Синоптики зафиксировали аномальную жару на Аляске
В Госдуме РФ предложили увеличить число бюджетных мест в вузах
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации населения
В Словении показали деревянную статую Меланьи Трамп
Посол России в США назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9