17-ая серия мульфильма «Возвращение в Простоквашино» появилась в сети

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-06T15:26:18+03:00

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Новая серия «Возвращение в Простоквашино» появилась в сети. Эпизод называется «Матроскин блюз». В нем кот Матроскин поддается влиянию весны и исполняет блюз с романсами. Посмотреть 17-ю серию мультфильма можно на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

"На официальном телеканале "Союзмультфильма" доступна новая серия мультсериала, в которой зритель увидит, как Кот Матроскин отреагировал на приход весны, - говорится в сообщении пресс-службы киностудии. - Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы».

Отмечается, что романтика весны затронет также Галчонка. В новом эпизоде мультфильма он также переживет романтическое увлечение. Режиссером серии стала Светлана Мардаголимова.

Следующая серия мультфильма будет еще более музыкальной. "В 18-й серии свою песенную партию исполнит каждый персонаж "Простоквашино", - уточнили ТАСС в пресс-службе студии.

ИСТОЧНИК KP.RU