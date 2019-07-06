2019-07-06T16:06:36+03:00
Политика

Фермеры Грузии просят власти страны наладить диалог с Россией

С 8 июля вступает в силу запрет на воздушные перевозки из России в Грузию
Марина ВЕНЦОВА
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Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с РоссиейГрузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Грузии должны наладить диалог с Россией, чтобы временный запрет на прямое авиасообщение с РФ не отразился на сбыте сельскохозяйственной продукции. Как отметил в субботу фермер из города Кварели (край Кахети) Михаил Манисашвили, иначе будут созданы финансовые проблемы для жителей республики, трудоустроенных в этой сфере.

«У нас была построена экономика, а сейчас она рушится из-за 10-15 "националов" (члены оппозиционной партии "Единое национальное движение»). Почему мы должны страдать?, - заявил он в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии. - Впереди нас ждет ртвели (сбор винограда), куда нам деть столько винограда? Нашей просьбой и требованием является то, чтобы власти сумели наладить диалог с Россией и разрешили этот вопрос».

При этом министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ходе встречи в субботу, 6 июня, с фермерами в крае Кахети выразил надежду, что российские власти не станут вводить торговое эмбарго в отношении республики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты российских граждан. С 8 июля данный указ главы государства вступает в силу. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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