2019-07-06T16:24:39+03:00
Политика

Вашингтон проинформировал Китай о деталях встречи лидеров США и КНДР

Трамп и Ким Чен Ын встретились 30 июня в пункте переговоров Пханмунджом
Марина ВЕНЦОВА
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Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя КореямиПереговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя КореямиФото: REUTERS
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Спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Стивен Бигэн провел телефонный разговор с заместителем иностранных дел Китая Ло Чжаохуэя, в ходе которого проинформировал его о сути и деталях встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пханмунджоме.

"Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР. - Бигэн изложил китайской стороне, как проходила встреча в Пханмунджоме, заявив, что Соединенные Штаты готовы усилить диалог с Китаем по вопросам полуострова".

Ло Чжаохуэй отметил, что США и КНДР в последнее время предприняли значительные усилия для решения данной проблемы, а также выразил надежду на поддержку диалога между странами. По словам дипломата, Пекин заинтересован в скорейшем возобновлении рабочих контактов между американской и северокорейской стороной. Это, по его мнению, позволит решить вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 июня в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями состоялась уже третья встреча лидеров США И КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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